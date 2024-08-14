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        Konya'da kumar operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:29
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        Konya'da kumar operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada, masadaki 22 bin 615 liraya el konuldu.

        Gözaltına alınan 6 kişiden 5'ine kumar oynadıkları gerekçesiyle 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

        İş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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