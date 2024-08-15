Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvaları sona erdi

İlçe Müftüsü Adem Bebek, "Turnuvamız kardeşlik havası içerisinde geçerken, genç kardeşlerimizin birbirleriyle kaynaşmasına ve tanışmasına vesile oldu." dedi.

İki hafta devam eden turnuva sonunda Kavak Mahallesi Camisi takımı şampiyon oldu, İkinciliği Ravza Camisi takımı, üçüncülüğü ise Aydoğdu Camisi takımı elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada gerçekleştirilen turnuva, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlendi.

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