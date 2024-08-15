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        Konya'da engelli kızın gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçekleşti

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Akşehir ilçesinde serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan 32 yaşındaki Ayşenur Uyar için yapılan temsili düğün törenine yaklaşık 1000 kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:06
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        Konya'da engelli kızın gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçekleşti
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Akşehir ilçesinde serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan 32 yaşındaki Ayşenur Uyar için yapılan temsili düğün törenine yaklaşık 1000 kişi katıldı.

        Emekli din görevlisi Veysel ile ev hanımı Havva Uyar, en büyük çocukları Ayşenur'un gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için organizasyon düzenledi.

        Kuaförde hazırlıkları yapıldıktan sonra düğün salonuna getirilen Ayşenur, babasının kolunda yanan konfetilerin arasında alana girdi. Yaklaşık 1000 kişinin hazır bulunduğu salonda heyecanı ve mutluluğuyla görenleri duygulandıran Ayşenur, ilk dansını da babasıyla yaptı.

        Takı töreninin de yapıldığı düğünde davetliler oyun havası eşliğinde oynadı.

        Davetlilerin sevincine ortak olduğu Ayşenur için kına gecesi de düzenlendi. Ayşenur, ailesinin ve sevenlerinin desteğiyle yapılan düğünde büyük mutluluk yaşadı.

        - "Kız evi olmak bayağı zor"

        İki çocuk babası Veysel Uyar, AA muhabirine, günlerdir kızı için seferber olduklarını söyledi.

        Düğün salonu girişinde misafirlerini karşılayan Uyar, şöyle konuştu:

        "Kızım yıllarca rüyalarında hep gelinlik gördü. Gelinlik hayali kurdu. İki yıldır da kız kuzenleri düğün yaptı ve gelin oldu. Onun hayalini gerçekleştirmek için annesiyle ve sevenleriyle böyle bir düğün yapıyoruz. Bir eksiğimiz var, o da inşallah cennette. Çok heyecanlıyız. Kız evi olmak bayağı zor. Duygulanacağız, ağlayacağız biraz. Davetliler hem tebrik ediyor hem de 'çok iyi düşünmüşsünüz' diyorlar. Duygulananlar oluyor. Onlardan da Allah razı olsun. Kızım onlar sayesinde hayatta ve ayakta. İnşallah çok mutlu olacak kızım ve bu mutluluğu ömür boyu sürecek. Kendimi kızıma adadım. Hatta umreye götürdüm. Her şey düğün konseptinde."

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