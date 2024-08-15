Seydişehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gülesin Y. idaresindeki 42 APJ 572 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde Ömer K. yönetimindeki 42 K 3459 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ömer K, eşi Fatmana K. ile araçtaki Meryem Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.
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