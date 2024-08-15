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        Seydişehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:51
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        Seydişehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Gülesin Y. idaresindeki 42 APJ 572 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde Ömer K. yönetimindeki 42 K 3459 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Ömer K, eşi Fatmana K. ile araçtaki Meryem Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

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