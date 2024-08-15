Karapınar'da yaz kursları etkinliği düzenlendi
Karapınar Belediyesi, yaz kurslarına katılan çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.
Karapınar Belediyesi, yaz kurslarına katılan çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.
Karapınar'da yaz kurslarında eğitim gören 3 bin çocuk, Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Programda, okçuluk, matrak, halat çekme ve çember gibi oyunlarla çocuklar, eğlendi.
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da çocukların sevincine ortak oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.