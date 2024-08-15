Karapınar'da yaz kursları etkinliği düzenlendi

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da çocukların sevincine ortak oldu.

Programda, okçuluk, matrak, halat çekme ve çember gibi oyunlarla çocuklar, eğlendi.

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