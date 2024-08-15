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        Karapınar'da yaz kursları etkinliği düzenlendi

        Karapınar Belediyesi, yaz kurslarına katılan çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:44
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        Karapınar'da yaz kursları etkinliği düzenlendi
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        Karapınar Belediyesi, yaz kurslarına katılan çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

        Karapınar'da yaz kurslarında eğitim gören 3 bin çocuk, Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Programda, okçuluk, matrak, halat çekme ve çember gibi oyunlarla çocuklar, eğlendi.

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da çocukların sevincine ortak oldu.

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