FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, Konya'da başladı
FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, Konya'da start aldı.
FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, Konya'da start aldı.
Şampiyona, İsviçre-Portekiz ve Estonya-Litvanya müsabakalarıyla başladı.
Basketbolseverlerin ücretsiz takip edebileceği ve 20 ülkenin katıldığı şampiyona, 24 Ağustos'ta sona erecek.
Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen şampiyonada mücadele edecek 5 takımdan oluşan 4'lü gruplar şu şekilde:
A Grubu: Danimarka, İsviçre, Romanya, Norveç, Portekiz
B Grubu: Büyük Britanya, Estonya, İzlanda, Bosna Hersek, Litvanya
C Grubu: Slovakya, Kosova, Ukrayna, İrlanda, Türkiye
D Grubu: Bulgaristan, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Çekya
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