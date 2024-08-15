FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, Konya'da başladı

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen şampiyonada mücadele edecek 5 takımdan oluşan 4'lü gruplar şu şekilde:

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.