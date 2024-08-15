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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:46
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir araç ile kaçak sigara taşındığı ihbarını değerlendirdi.

        Akşehir uygulama noktasında durdurulan araçta 250 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan E.B. mahkeme tarafından tutuklanırken, M.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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