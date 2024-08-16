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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:13
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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolundaki Yazıçayır Mahallesi kavşağında Mahmut Karatay yönetimindeki 63 UA 228 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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