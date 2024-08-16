Beyşehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Evsat Mahallesi, Özdilek Caddesi’nde seyir halindeki 42 H 4909 plakalı otomobil ile 42 H 6055 plakalı otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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