Beyşehir'de leyleklerin göçü sona erdi
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki leyleklerin göçüyle yaşadıkları vadi de sessizliğe büründü.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki leyleklerin göçüyle yaşadıkları vadi de sessizliğe büründü.
Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde Leylekler Vadisi'ndeki ardıç ağaçlarını ilkbaharda gelerek kendilerine mesken tutan leylekler, bahar ve yaz dönemini her yıl olduğu gibi yine burada geçirdi.
Konakladıkları bu 5 aylık dönemde, dünyaya yeni gelen yavrularını büyüten leylekler, yaz döneminin sonuna doğru da sıcak ülkelere doğru topluca göç etti.
Çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan vadi, leyleklerin göçüyle tamamen boşaldı.
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