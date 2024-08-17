Seyir halindeki tırın açık kalan dorsesinin hız tespit sistemi direğine çarpması kamerada
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki tırın açık kalan dorsesinin Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi direğine çarpması. cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki tırın açık kalan dorsesinin Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi direğine çarpması. cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
G.K. idaresindeki 06 ENN 17 plakalı tırın seyir halindeyken açık kalan dorsesi, Ankara-Konya kara yolunda Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi direğine çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası, trafik Konya istikametine bir süre ağır tonajlı araçlara kapatıldı.
Öte yandan, tırın direğe çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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