Beyşehir'de bisiklet festivali başladı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde "12. Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali" düzenleniyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde "12. Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali" düzenleniyor.
Beyşehir Gölü kıyısında başlayan festivale, 21 ilden, 127 bisikletli katılıyor.
Sporcular, Beyşehir Gölü etrafından iki gün süreyle 167 kilometre mesafede pedal çevirecek.
Yarın sona erecek festivalde dereceye giren sporculara belge ve ödülleri verilecek.
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