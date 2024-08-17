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        Beyşehir'de bisiklet festivali başladı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "12. Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:38
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        Beyşehir'de bisiklet festivali başladı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "12. Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali" düzenleniyor.

        Beyşehir Gölü kıyısında başlayan festivale, 21 ilden, 127 bisikletli katılıyor.

        Sporcular, Beyşehir Gölü etrafından iki gün süreyle 167 kilometre mesafede pedal çevirecek.

        Yarın sona erecek festivalde dereceye giren sporculara belge ve ödülleri verilecek. ​​​​​​​

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