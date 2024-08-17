Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve belediyenin yangın söndürme araçları sevk edildi.

Ayaslar Mahallesi'ne bağlı Karşıyaka mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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