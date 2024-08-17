Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Ukrayna'yı 84-44 mağlup etti.
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Ukrayna'yı 84-44 mağlup etti.
Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 49-27 önde bitirdi.
İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 84-44 galip ayrıldı.
Milliler, gruptaki üçüncü maçında 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Slovakya ile karşılaşacak.
Şampiyonada günün diğer maçları ise şu şekilde tamamlandı:
Çekya: 61 - Hollanda: 35
Portekiz: 76 - Romanya: 87
Estonya: 51 - Büyük Britanya: 77
Kosova: 36 - Slovakya: 84
İsviçre: 48 - Danimarka: 91
Litvanya: 77 - İzlanda: 51
Lüksemburg: 49 - Bulgaristan: 82
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