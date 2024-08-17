Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Şampiyonada günün diğer maçları ise şu şekilde tamamlandı:

İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 84-44 galip ayrıldı.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Ukrayna'yı 84-44 mağlup etti.

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