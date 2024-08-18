Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde biri yabancı plakalı iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde biri yabancı plakalı iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Değirmenözü Mahallesi Korutürk Caddesi'nde B. Ş.'nin idaresindeki 06 BK 1889 plakalı otomobile D. Y. yönetimindeki I-386 GH Hollanda plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B. Ş.(19) ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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