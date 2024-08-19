Konya'da uzman çavuş, kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.

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