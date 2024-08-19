Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere karpuz ikramında bulunuldu

Ustaoğlu, bu şekilde karpuzun tanıtımına da katkı sağladıklarını kaydetti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, üreticilere destek olmak için satın aldıkları karpuzu, Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere ikram ettiklerini belirtti.

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