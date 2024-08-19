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        Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere karpuz ikramında bulunuldu

        Seydişehir'in coğrafi işaretli karpuzu, Seydişehir-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:15
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        Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere karpuz ikramında bulunuldu
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        Seydişehir'in coğrafi işaretli karpuzu, Seydişehir-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere ikram edildi.

        İlçede, 16 bin dekar alanda hasat yapıldı.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, üreticilere destek olmak için satın aldıkları karpuzu, Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere ikram ettiklerini belirtti.

        Ustaoğlu, bu şekilde karpuzun tanıtımına da katkı sağladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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