Kadınhanı'nda iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı
Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca'ya ait iş yerinin camını kıran şüpheli, yakalandı.
Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca'ya ait iş yerinin camını kıran şüpheli, yakalandı.
İddiaya göre, E.K, seçimden önce verilen iş vaadinin tutulmadığını belirterek yaşanan tartışma sonrası Karaca'nın ilçe merkezindeki iş yerinin camını kırdı.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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