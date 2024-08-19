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        Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin organları bağışlandı

        Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları, Ankara'ya ve Antalya'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:41
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        Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin organları bağışlandı
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        Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları, Ankara'ya ve Antalya'ya gönderildi.

        Konya Şehir Hastanesinde yaklaşık bir aydır tedavi gören bebeğin beyin ölümü gerçekleşince organları ailesi tarafından bağışlandı.

        Bebeğin kalp, karaciğer ve 2 böbreği, operasyonla alındı.

        Organlar, hastalara nakledilmek üzere Ankara ve Antalya'ya götürüldü.

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