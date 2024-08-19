Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin organları bağışlandı

Organlar, hastalara nakledilmek üzere Ankara ve Antalya'ya götürüldü.

Konya Şehir Hastanesinde yaklaşık bir aydır tedavi gören bebeğin beyin ölümü gerçekleşince organları ailesi tarafından bağışlandı.

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