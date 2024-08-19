GÜNCELLEME - Konya'da uzman çavuş, kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.
Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.
Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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