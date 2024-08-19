Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da uzman çavuş, kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Konya'da uzman çavuş, kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.

        Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.

        Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Duru bebeğin organları 4 çocuğa hayat verdi
        Duru bebeğin organları 4 çocuğa hayat verdi
        Konya'da 80 engelliye akülü araç hediye edildi
        Konya'da 80 engelliye akülü araç hediye edildi
        Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin organları bağışlandı
        Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin organları bağışlandı
        Uzman çavuş, ev sahibi ile oğlunu öldürdü
        Uzman çavuş, ev sahibi ile oğlunu öldürdü
        Kadınhanı'nda iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı
        Kadınhanı'nda iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı
        Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere karpuz ikramında bulunuldu
        Konya-Antalya kara yolunu kullanan sürücülere karpuz ikramında bulunuldu