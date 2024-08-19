Karapınar'da 2 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Konya'nın Karapınar ilçesinde ekime hazır olan tarlada oluşan obruk tedirginliğe yol açtı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde ekime hazır olan tarlada oluşan obruk tedirginliğe yol açtı.
İlçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık Yaylası Avşar mevkisinde bir tarlada, 2 metre derinliğinde 20 metre çapında obruk meydana geldi.
Tarlada bulunan sulama kuyusunun da içinde yer aldığı alanda oluşan çökme sonrası vatandaşlar, Karapınar Zabıta Müdürlüğüne bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, Ş.T'ye ait olduğu belirtilen tarladaki obruğun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.
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