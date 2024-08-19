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        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Slovakya'yı 72-45 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:37 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:37
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        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
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        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Slovakya'yı 72-45 mağlup etti.

        Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 30-28 önde bitirdi.

        İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 72-45 galip ayrıldı.

        Milliler, gruptaki dördüncü maçında yarın saat 19.00'da İrlanda ile karşılaşacak.

        Şampiyonada günün diğer maçları ise şu şekilde tamamlandı:

        Norveç: 76 - İsviçre: 51

        Bosna Hersek: 68 - Estonya: 63

        Danimarka: 57 - Portekiz: 59

        İrlanda: 92 - Kosova: 34

        Büyük Britanya: 63 - Litvanya: 79

        Bulgaristan: 47 - Çekya: 88

        Avusturya: 52 - Lüksemburg: 70

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