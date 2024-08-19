Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Slovakya'yı 72-45 mağlup etti.
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Slovakya'yı 72-45 mağlup etti.
Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 30-28 önde bitirdi.
İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 72-45 galip ayrıldı.
Milliler, gruptaki dördüncü maçında yarın saat 19.00'da İrlanda ile karşılaşacak.
Şampiyonada günün diğer maçları ise şu şekilde tamamlandı:
Norveç: 76 - İsviçre: 51
Bosna Hersek: 68 - Estonya: 63
Danimarka: 57 - Portekiz: 59
İrlanda: 92 - Kosova: 34
Büyük Britanya: 63 - Litvanya: 79
Bulgaristan: 47 - Çekya: 88
Avusturya: 52 - Lüksemburg: 70
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