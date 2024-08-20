Konya'daki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi kavşağında Abdullah Doğan idaresindeki 42 ALC 639 plakalı otomobil ile Şener Altıntav yönetimindeki 57 AAF 117 plakalı otomobil çarpıştı.

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