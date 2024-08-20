Omurilik erimesine bağlı yürüme sorunları yaşayan gurbetçi kadın Türkiye'de sağlığına kavuştu

SERHAT ÇETİNKAYA - Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi kadın, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.

Başkent Amsterdam'da yaşayan Gülten Durmuş, 3 yıl önce ellerinde ve kollarında, uyuşma başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Durmuş'a, başvurduğu bir hastanede, şikayetlerinin psikolojik olduğu söylenerek antidepresan tedavisi uygulandı. Şikayetleri artmaya devam edince bir başka hastaneye başvuran Durmuş, orada da sinir sıkışması tanısıyla el bileğinden ameliyat edildi.

Zamanla, yürüyemez, günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelen Durmuş, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürmeye başlayınca, çareyi Türkiye'de aramaya karar verdi. Konya'daki özel bir hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan'a ulaşan Durmuş'a, ileri tetkik ve inceleme sonucu, boyun seviyesinde omurilik erimesi tanısı konuldu. Durmuş, başarılı geçen omurilik ameliyatının ardından, devam ettiği fizik tedaviyle yeniden ayağa kalktı. - "Tanıyı koyduğumuz andan itibaren cerrahisini de planladık"

Prof. Dr. Kalkan, AA muhabirine, hastanın muayeneye, tekerlekli sandalyede, şiddetli ağrılarla ve uyuşmalarla geldiğini söyledi. Kol ve bacaklarında ileri derecede kuvvet kaybı olan hastanın, boynundan hareketli MR'lar çektiklerini anlatan Kalkan, şöyle konuştu: "Tetkik sonuçlarında omuriliğin boyun seviyesinde eridiğini gördük. Buna 'servikal spondilotik myelopati' denir. Bu hastalık, süreç içinde giderek kötüleşiyor. Omurilikte meydana gelen hasar da geriye dönmez. Son derece tehlikeli ve zamanında müdahale edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Tanıyı koyduğumuz andan itibaren cerrahisini de planladık. Omurilik sıkışıklığını kaldırdık. Omurga kanalını, boynun arka tarafından yaptığımız ameliyatla genişlettik. Mini plak ve vidalar da kullandık."