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        Omurilik erimesine bağlı yürüme sorunları yaşayan gurbetçi kadın Türkiye'de sağlığına kavuştu

        SERHAT ÇETİNKAYA - Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi kadın, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:08
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        Omurilik erimesine bağlı yürüme sorunları yaşayan gurbetçi kadın Türkiye'de sağlığına kavuştu
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi kadın, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.

        Başkent Amsterdam'da yaşayan Gülten Durmuş, 3 yıl önce ellerinde ve kollarında, uyuşma başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

        Durmuş'a, başvurduğu bir hastanede, şikayetlerinin psikolojik olduğu söylenerek antidepresan tedavisi uygulandı. Şikayetleri artmaya devam edince bir başka hastaneye başvuran Durmuş, orada da sinir sıkışması tanısıyla el bileğinden ameliyat edildi.

        Zamanla, yürüyemez, günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelen Durmuş, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürmeye başlayınca, çareyi Türkiye'de aramaya karar verdi.

        Konya'daki özel bir hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan'a ulaşan Durmuş'a, ileri tetkik ve inceleme sonucu, boyun seviyesinde omurilik erimesi tanısı konuldu.

        Durmuş, başarılı geçen omurilik ameliyatının ardından, devam ettiği fizik tedaviyle yeniden ayağa kalktı.

        - "Tanıyı koyduğumuz andan itibaren cerrahisini de planladık"

        Prof. Dr. Kalkan, AA muhabirine, hastanın muayeneye, tekerlekli sandalyede, şiddetli ağrılarla ve uyuşmalarla geldiğini söyledi.

        Kol ve bacaklarında ileri derecede kuvvet kaybı olan hastanın, boynundan hareketli MR'lar çektiklerini anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

        "Tetkik sonuçlarında omuriliğin boyun seviyesinde eridiğini gördük. Buna 'servikal spondilotik myelopati' denir. Bu hastalık, süreç içinde giderek kötüleşiyor. Omurilikte meydana gelen hasar da geriye dönmez. Son derece tehlikeli ve zamanında müdahale edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Tanıyı koyduğumuz andan itibaren cerrahisini de planladık. Omurilik sıkışıklığını kaldırdık. Omurga kanalını, boynun arka tarafından yaptığımız ameliyatla genişlettik. Mini plak ve vidalar da kullandık."

        Kalkan, ameliyatın ertesi gününden itibaren, hastanın ağrılarında belirgin düzeyde azalma olduğuna dikkati çekerek, "Hastamızı 3-4 gün sonra taburcu ettik. Fizik tedavisine de bir an önce başlamasını önerdik. Hastamız, ikinci hafta kontrolünde artık bize yürüyerek geldi ve yüzü gülüyordu. Birinci ay kontrolüne de son derece mutlu geldi. Belirgin düzeyde iyileşmesi mevcut. 2-3 ay daha fizik tedavi süreci devam edecek." ifadelerini kullandı.

        - "Tekrar yürüyemeyeceğimden çok korkuyordum"

        Durmuş da yeniden ayağa kalkabildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hiçbir şey yapamıyordum. Tekrar yürüyemeyeceğimden çok korkuyordum. Doktorum, 'Birkaç ay daha gelmeseydiniz hiçbir şey yapamazdık.' dedi. Yeniden hayata tutundum. Her şeyimi artık kendim yapabiliyorum. Çocuklarımla, eşimle, mutlulukla, sevinçle güzel günler beni bekliyor." diye konuştu.

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