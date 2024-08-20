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        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:10
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        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Harman Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. (28) ve S.S. silahla yaralandı.

        M.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan S.S. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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