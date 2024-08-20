Konya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı
Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü için para cezası verilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü için para cezası verilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezi Eski Sanayi Sitesi'nde aracıyla drift yapan aracı tespit etti.
Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
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