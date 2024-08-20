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        Konya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı

        Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü için para cezası verilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:42
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        Konya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı
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        Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü için para cezası verilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezi Eski Sanayi Sitesi'nde aracıyla drift yapan aracı tespit etti.

        Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

        Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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