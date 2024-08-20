Konya'da bisiklet tamircisi olmayan mahallelere "Bisbulans" ile hizmet veriliyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin "Bisbulans" adı verilen bisiklet tamir aracı, 31 ilçede hizmete başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, örnek bir uygulamayı daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bisbulans ile çocukların ve diğer kent sakinlerinin tamir ettiremedikleri bisikletlerin tekrar kullanılabilir hale getirildiğini anlatan Altay, "Bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, bisiklet tamir istasyonlarından sonra yeni uygulamamız, bisiklet şehri Konya'mız ve bisikletine bakım yapılan çocuklarımız için çok değerli. Konya'mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak için çaba sarf ediyoruz. Bisiklet kullanımını ne kadar çok artırabilirsek hem şehrimize hem de ülkemize ekonomi, çevre ve sağlık gibi başlıklarda o kadar katkı sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.