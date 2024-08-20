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        Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:37
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        Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Mustafa Çetin (61) idaresindeki 51 AB 660 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Doğruğöz Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Leyla (54) ve Zahide Çetin (83) yaralandı.

        Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zahide Çetin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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