Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Çetin (61) idaresindeki 51 AB 660 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Doğruğöz Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Leyla (54) ve Zahide Çetin (83) yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zahide Çetin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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