Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu dördüncü ve son maçında İrlanda'yı 61-50 mağlup etti.

Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 29-23 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, sahadan 61-50 galip ayrıldı.

Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayan milliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada diğer maçlar ise şu şekilde tamamlandı: