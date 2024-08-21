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        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu dördüncü ve son maçında İrlanda'yı 61-50 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 00:04 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:04
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        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
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        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu dördüncü ve son maçında İrlanda'yı 61-50 mağlup etti.

        Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 29-23 önde bitirdi.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, sahadan 61-50 galip ayrıldı.

        Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayan milliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

        Şampiyonada diğer maçlar ise şu şekilde tamamlandı:

        Romanya: 58 - Danimarka: 74

        İzlanda: 66 - Büyük Britanya: 82

        Portekiz: 77- Norveç: 26

        Hollanda: 73 - Bulgaristan: 45

        Çekya: 83 - Avusturya: 42

        Litvanya: 83 - Bosna Hersek: 49

        Ukrayna: 55 - Slovakya: 70

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