Yeni Kamyon Garajının yapımı sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Yeni Kamyon Garajının inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Konya'nın her dönemde önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

Aksaray Yolu Kavşağı'ndaki Yeni Kamyon Garajının kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğu belirtilen açıklamada Başkan Altay'ın, şu görüşlerine yer verildi:

"Projenin tamamlanmasıyla hem kamyoncularımız hem de Konya halkı için büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Kamyon garajımız, modern tesisleri, geniş kapasiteli park alanları ve kullanıcı dostu tasarımıyla şehrimizin ulaşım altyapısına büyük bir katkı sağlayacak. Tesisimizi inşallah 2025'in ilk aylarında tamamlayacağız. Sonrasında da esnafımızın hizmetine sunacağız. Yeni Kamyon Garajının esnafımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."