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        Konya'da karısını bıçakla öldüren kişi polise teslim oldu

        Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:58 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:04
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        Konya'da karısını bıçakla öldüren kişi polise teslim oldu
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        Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.

        Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde 42 ADD 102 plakalı otomobildeki B.D. (53) ile eşi Elif D. (37) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. (53), karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Aynı otomobille polis merkezine giden B.D, teslim oldu.

        Polislerin durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekipleri, karakolun önündeki araçta bulunan Elif D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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