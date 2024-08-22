Yalıhüyük'te üreticilere budama makası ve hamur karma makinesi verildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere budama makası ve hamur karma makinesi dağıtıldı.

Yalıhüyük Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, bölge vatandaşlarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirilmesi amacıyla, çiftçilere budama makası ve hamur karma makinesi dağıtım programı düzenledi.

Proje paydaşlarına, hibe ekipmanlarının teslimi için düzenlenen törende Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.