Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yalıhüyük'te üreticilere budama makası ve hamur karma makinesi verildi

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere budama makası ve hamur karma makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıhüyük'te üreticilere budama makası ve hamur karma makinesi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere budama makası ve hamur karma makinesi dağıtıldı.

        Yalıhüyük Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, bölge vatandaşlarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirilmesi amacıyla, çiftçilere budama makası ve hamur karma makinesi dağıtım programı düzenledi.

        Proje paydaşlarına, hibe ekipmanlarının teslimi için düzenlenen törende Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

        Ekipmanlarını teslim alan üreticiler, projenin çalışma koşullarını kolaylaştırdığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Baba çocuk kampı sona erdi
        Baba çocuk kampı sona erdi
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
        Bağırsağının bir bölümü oluşmadan doğan buzağıyı yaşatabilmek için seferber...
        Bağırsağının bir bölümü oluşmadan doğan buzağıyı yaşatabilmek için seferber...
        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı
        Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi
        Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi
        5 yaşındaki kızını öldürdü; 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dedi (...
        5 yaşındaki kızını öldürdü; 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dedi (...