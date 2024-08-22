Konya'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı.
Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde, dün, otomobilde eşi Elif D'yi (37) bıçaklayarak öldüren B.D'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrılmak için boşanma davası açtığı, bu nedenle Elif D'nin de bir süredir kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.