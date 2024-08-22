Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Avusturya'yı 92-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 23:39 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Avusturya'yı 92-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Milliler, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 47-29 önde kapattı.

        İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 92-57 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

        Milliler, yarı finalde Romanya ile yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

        Organizasyondaki diğer çeyrek final maçları şu şekilde tamamlandı:

        Danimarka: 61 - Büyük Britanya: 86

        Çekya: 76 - Slovakya: 43

        Litvanya: 66 - Romanya: 77

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Konya'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Eşini, zihinsel engelli çocuğunun gözleri önünde 20'ye yakın bıçak darbesiy...
        Eşini, zihinsel engelli çocuğunun gözleri önünde 20'ye yakın bıçak darbesiy...
        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan Bodrum FK maçı açıklaması:
        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan Bodrum FK maçı açıklaması:
        Yalıhüyük'te üreticilere budama makası ve hamur karma makinesi verildi
        Yalıhüyük'te üreticilere budama makası ve hamur karma makinesi verildi
        Seydişehir Belediyesi çalışanlarına "İş Sağlığı Güvenliği" eğitimi verildi
        Seydişehir Belediyesi çalışanlarına "İş Sağlığı Güvenliği" eğitimi verildi
        Eşini, zihinsel engelli çocuğunun gözleri önünde 20'ye yakın bıçak darbesiy...
        Eşini, zihinsel engelli çocuğunun gözleri önünde 20'ye yakın bıçak darbesiy...