Derebucak'ta yağmur duası yapıldı
Derebucak ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.
Derebucak ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.
Derebucak Merkez Camisi önünde toplananlar, yağmur duasına katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü İhsan Bölükbaşı dua etti.
Duanın ardından katılımcılara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yemek ikram edildi.
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