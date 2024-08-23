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        Derebucak'ta yağmur duası yapıldı

        Derebucak ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:22
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        Derebucak'ta yağmur duası yapıldı
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        Derebucak ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

        Derebucak Merkez Camisi önünde toplananlar, yağmur duasına katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü İhsan Bölükbaşı dua etti.

        Duanın ardından katılımcılara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yemek ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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