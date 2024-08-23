Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, muhtarlarla bir araya geldi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, muhtarlarla görüştü.

Bayındır, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Bayındır, burada, Beyşehir'in her mahallesine hizmet noktasında dokunuşların devam edeceğini söyledi.

Belediye olarak hizmetlerin artarak süreceğini belirten Bayındır, şunları kaydetti:

"Beş yılın sonunda bambaşka bir Beyşehir'i birlikte inşa ettiğimize şahit olacaksınız. Mahallelerimizin hepsi bizim gözümüzde eşit. Hiçbir mahallemizi diğerinden ayrı tutmuyoruz. Sırasıyla belirli bir program dahilinde Beyşehir'in her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri sadece ben ve ekibim değil, sizlerin de dahil olduğu yüze yakın kişiden oluşan bir ekiple yapacağız."