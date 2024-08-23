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        Konya Büyükşehir Belediyesi yeşil dönüşüm çalışmalarına devam ediyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılar için tamamladığı kamulaştırma sonrası yıkım çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:55
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        Konya Büyükşehir Belediyesi yeşil dönüşüm çalışmalarına devam ediyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılar için tamamladığı kamulaştırma sonrası yıkım çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar, çevre ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan çok kıymetli bir şehir olduğunu belirtti.

        Bu kapsamda şehre değer katan çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini aktaran Altay, "Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılarla ilgili kamulaştırma çalışmalarının ardından tahliye işlemlerine başladık. Bir yandan yeşil alanlarımızın artırılmasına katkı sağlarken bir yandan da riskli bina stoğunu azaltarak, şehir merkezimizi rahatlatıyoruz. Meydan Evleri arkasındaki çalışmalarımız tamamlandığında yeşil dokuyu artırarak şehrimizin güzelliğine güzellik katmış olacağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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