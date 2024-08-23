Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Üçüncü periyoda iyi başlayan Romanya bir ara farkı kapatsa da peş peşe sayılar bulan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 33-27 üstün girdi.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan yarı final maçında milli takım, Romanya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 mağlup oldu.

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