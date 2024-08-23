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        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 21:08 Güncelleme: 23.08.2024 - 21:08
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        Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
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        Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 mağlup oldu.

        Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan yarı final maçında milli takım, Romanya ile karşı karşıya geldi.

        Müsabakanın başında boyalı alanı iyi savunan Romanya, ilk periyodu 12-7 önde bitirdi.

        İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren milliler, devre sonunda soyunma odasına 21-16 önde gitti.

        Üçüncü periyoda iyi başlayan Romanya bir ara farkı kapatsa da peş peşe sayılar bulan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 33-27 üstün girdi.

        Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta farkı kapatıp öne geçen Romanya, sahadan 49-44 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

        Final şansını kaybeden milli takım ise yarın saat 18.00'de üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

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