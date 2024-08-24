Konya'da düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karahüyük Mahallesi'ndeki düğüne katılan T.A, silahla ateş edilmesi sonucu yaralanınca Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Z.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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