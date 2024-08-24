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        Konya'da düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:35
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        Konya'da düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Karahüyük Mahallesi'ndeki düğüne katılan T.A, silahla ateş edilmesi sonucu yaralanınca Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Z.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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