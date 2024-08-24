Akşehir'de Şehit Selçuk Özer Parkı açıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şehit Selçuk Özer Parkı'nın açılışı yapıldı.

Akşehir Onur Günü'nün 102. Yılı kutlamaları kapsamında, parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Özer'in şehadetinin, istiklalin teminatı olduğunu söyledi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Özel ise Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı olduğunu dönemde, şehit Özer'in şehadet haberini aileye verenlerden biri olduğunu, acısını her zaman yüreğinde hissettiğini ve geride kalan emanetine sahip çıktıklarını belirtti.