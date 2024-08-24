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        Akşehir'de Şehit Selçuk Özer Parkı açıldı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şehit Selçuk Özer Parkı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:25
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        Akşehir'de Şehit Selçuk Özer Parkı açıldı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şehit Selçuk Özer Parkı'nın açılışı yapıldı.

        Akşehir Onur Günü'nün 102. Yılı kutlamaları kapsamında, parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Özer'in şehadetinin, istiklalin teminatı olduğunu söyledi.

        İlçe Kaymakamı Mehmet Özel ise Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı olduğunu dönemde, şehit Özer'in şehadet haberini aileye verenlerden biri olduğunu, acısını her zaman yüreğinde hissettiğini ve geride kalan emanetine sahip çıktıklarını belirtti.

        AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de parkın yeni nesillere şehitlik mertebesi ve vatan uğrundaki bu mücadelelerin anlamı adına önemli bir nişane olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından parkın açılışı, protokol ve şahit ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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        Galeri

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