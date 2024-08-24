Beyşehir'den kısa kısa

HAP Başkanlığını yürüten Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, yaklaşık 700 çalışanla hizmet verilen kurumda yangın, deprem gibi olağanüstü olaylara prosedür ve iş akış planları doğrultusunda hızlı bir şekilde müdahale etmenin oldukça önem arz ettiğini belirtti.

Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında, hastane personeli ile itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, acil müdahale ve tahliye planları icra edildi.

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