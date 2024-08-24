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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:23
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

        Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında, hastane personeli ile itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, acil müdahale ve tahliye planları icra edildi.

        HAP Başkanlığını yürüten Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, yaklaşık 700 çalışanla hizmet verilen kurumda yangın, deprem gibi olağanüstü olaylara prosedür ve iş akış planları doğrultusunda hızlı bir şekilde müdahale etmenin oldukça önem arz ettiğini belirtti.

        - Beyşehir'de ekili alanlar incelendi

        Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ekili alanlarda inceleme yapıldı.

        Bahçelerde hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı, tespit edilen problemlere ilişkin teknik destek sağlandığı aktarıldı.

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