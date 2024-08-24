Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Milli takımda Şevval Yalınkaya 14 sayı-6 asist ve Berfin Şahin 10 sayı-9 ribaunt ile mücadeleyi tamamlarken Büyük Britanya'da Athena Thompson 24 sayı ile oynadı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan üçüncülük maçında milli takım, Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 84-62 mağlup oldu.

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