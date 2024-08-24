Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 84-62 mağlup oldu.
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 84-62 mağlup oldu.
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan üçüncülük maçında milli takım, Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.
İlk yarıyı 45-23 önde tamamlayan Büyük Britanya, sahadan 84-62 galip ayrılarak turnuvada üçüncülüğü elde etti. Türkiye, turnuvayı 4. sırada bitirdi.
Milli takımda Şevval Yalınkaya 14 sayı-6 asist ve Berfin Şahin 10 sayı-9 ribaunt ile mücadeleyi tamamlarken Büyük Britanya'da Athena Thompson 24 sayı ile oynadı.
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