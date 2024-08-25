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        Konya'da bir kişi 5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı

        Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle eşini yaraladı, 5 yaşındaki kızını öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 00:09 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:19
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        Konya'da bir kişi 5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle eşini yaraladı, 5 yaşındaki kızını öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde M.Ö. (31) ile eşi S.Ö. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ö. pompalı tüfekle ateş etti, çiftin 5 yaşındaki kızları D.Ö. ile anne S.Ö yaralandı.

        İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ile kızı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü, ancak küçük kız kurtarılamadı.

        Hafif yaralanan S.Ö'nün taburcu edildiği öğrenildi.

        Gözaltına alınan M.Ö'nün Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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