Konya'da bir kişi 5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ile kızı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü, ancak küçük kız kurtarılamadı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ö. pompalı tüfekle ateş etti, çiftin 5 yaşındaki kızları D.Ö. ile anne S.Ö yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde M.Ö. (31) ile eşi S.Ö. arasında tartışma çıktı.

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