Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir genç evinde ölü bulundu

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir genç evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Feritpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katından gelen silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Silahla vurulmuş halde bulunan ve öldüğü anlaşılan M.E.A'nın (20) cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Konya'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Seydişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Seydişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Beyşehir'de etkili sağanak
        Beyşehir'de etkili sağanak
        Baba çocuk kampı sona erdi
        Baba çocuk kampı sona erdi
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı