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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:09
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir dinlenme tesisinde şüphelendiği A.C'nin üzerinde arama yaptı.

        Bez çantasında bir miktar sentetik ecza ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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