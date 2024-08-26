Bağırsağının bir bölümü oluşmadan doğan buzağıyı yaşatabilmek için seferber oldular

SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine 4 günlükken getirilen ve gerçekleştirilen ameliyatla yaşatılan buzağının bakımı özenle yapılıyor.

Konya'da yaşayan bir kişi, hayvan hastanesine getirdiği buzağısının hemen ameliyat edilmezse öleceğini öğrendi. Veterinerler, buzağıyı 2 saat süren başarılı operasyonla yeniden hayata bağladı.

İki haftadır bebek gibi bakılıp, biberonla beslenen buzağıya "Manas" adı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Elgin Orçum Uzunlu, AA muhabirine, buzağının dışkısını yapamadığı için hastaneye getirildiğini söyledi.

Klinik ve radyolojik muayenelerle, buzağının doğuştan kalın bağırsaklarının tam şekillenmediğini tespit ettiklerini anlatan Uzunlu, hayvanı yaşatmak için vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini dile getirdi. Buzağının doğduktan sonraki 4 günlük süreçte dışkısını yapamadığı için zehirlenmeye başladığını vurgulayan Uzunlu, "Hemen ameliyata aldık ve bağırsağından, karnının yan tarafına bir çıkış verdik. Bu şekilde hayvan dışkılamaya başladı. Zorlu bir süreç oldu. Ameliyat yapmasak ölümü kaçınılmazdı. Ameliyatı da kaldıramama riski vardı. Geldiğinde çok kötü durumdaydı ama şu anda çok iyi." ifadesini kullandı.

- "Öğrencilerimiz onu seviyor, dışarı çıkarıp oynamasını sağlıyor" Uzunlu, ameliyatın ardından buzağının bakımının da anne şefkatini aratmayacak şekilde özenle yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "İlk günler sık sık serum vererek vücudunda biriken toksini temizledik. Bağırsağının bir bölümü oluşmadığı için içirdiğimiz sütten ihtiyacı olan besinleri tam alamıyordu. Çünkü bağırsağının olmayan kısmı sütün emildiği bölümdür. Sütün yanı sıra vitamin takviyeleriyle hayvanımızı ayakta tuttuk. Bir hafta boyunca her gün öğrenci arkadaşlarımız yakından ilgilendi. Öğrencilerimiz buzağımıza bir anne şefkatiyle, neredeyse kendi çocukları gibi sabah akşam baktılar. Mikrop kapmasın diye her gün sık sık temizliğini ve pansumanını yapıyorlar. Öğrencilerimiz onu seviyor, dışarı çıkarıp oynamasını sağlıyor."