Konya'nın Seydişehir ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen baba çocuk kampı sona erdi.

Seydişehir Beleyesi tarafından gerçekleştirilen Kuğulu Tabiat Parkı'ndaki bir günlük etkinlikte bir araya gelen baba ve çocukları, hazırlanan program dahilinde kamp ateşi yaktı, çocuk oyunları oynadı, macera parkurunda mücadele etti, Ferzene Mağarası'na doğa yürüyüşü yaptı, açık havada sinema izledi, doğada yıldızla yön bulma eğitimi aldı.

Kamp alanında babalar ve çocuklarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, etkinliğe 51 baba ve 62 çocuğunun katıldığını belirterek, şunları söyledi: