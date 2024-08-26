Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan alan sağanak birçok yerde su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan alan sağanak birçok yerde su baskınlarına neden oldu.

        İlçe merkezine bağlı, Kavak ve Yenice mahallerinde ikindi saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanakla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaşanan sel ve su baskınlarına anında müdahale edildiğini ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        Başkan Ustaoğlu, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için mahallerimizde çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz dere ve sel yatağında bulunan noktalarda çalışma gerçekleştirerek dere yataklarının ve menfezlerin temizliğine devam ediyor. Allah afatından korusun geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum." dedi.

        Kavak Mahallesi Muhtarı Baki Şahin de, "Mahallemizde su baskınları oluştu. Ekili alanlarımız sular altında kaldı. Elektriklerimiz kesildi. Belediye ekiplerimiz gelerek dere yatakları ve menfezlerde çalışmalar gerçekleştirdi." diye konuştu.

        - Trafoya yıldırım düştü

        Öte yandan Seydişehir'in Karabulak mevkiinde bulunan TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Seydişehir İşletme ve Bakım Grup Başmühendisliğine ait elektrik santralindeki trafoya yıldırım düştü.

        Yıldırım sonrası trafoda yangın çıktı.

        Santral çalışanlarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken trafoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de etkili sağanak
        Beyşehir'de etkili sağanak
        Baba çocuk kampı sona erdi
        Baba çocuk kampı sona erdi
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
        Bağırsağının bir bölümü oluşmadan doğan buzağıyı yaşatabilmek için seferber...
        Bağırsağının bir bölümü oluşmadan doğan buzağıyı yaşatabilmek için seferber...
        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı
        Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi
        Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi