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        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Konya'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya'da kamu ve özel sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:12
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        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Konya'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya'da kamu ve özel sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

        TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlementerler Asemblesi üyesi Altunyaldız ilk olarak bir firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Tarhan ve işletmenin genel müdürü Emre Tarhan ile firma merkezinde bir araya geldi.

        Altunyaldız, yeşil dönüşümü dijital dönüşümle harmanlayarak güneş enerji sistemlerine ilişkin çözümler sunan firmanın çalışmaları ve gelecekteki yatırım planları hakkında bilgi aldı.

        Ardından AK Parti Konya İl Başkanlığı'na geçen Altunyaldız, İl Başkanı Hasan Angı, yönetim kurulu üyesi Mustafa Gürbüz ve diğer yöneticilerle görüşerek, istişarelerde bulundu.

        Altunyaldız, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen'i firmasında ziyaret ederek, tarım sektörü özelinde Konyalı üreticilerin sorunları ve beklentilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

        Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Altunyaldız, kurum yöneticilerinden yapılan çalışmalarla hakkında detaylı bilgi aldı.

        Son olarak AK Parti Konya milletvekilleriyle Konya Sanayi Odasının Meclis Toplantısı'na katılan Altunyaldız, burada Konyalı sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

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