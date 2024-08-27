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        Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:17
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        Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden bir kişinin evinin avlusunda, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kazı yapılan evden ayrıldığı tespit edilen 2 kişi de ilçede araçlarında yakalandı.

        Olay yerinde ve araçta yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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