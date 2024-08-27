Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden bir kişinin evinin avlusunda, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kazı yapılan evden ayrıldığı tespit edilen 2 kişi de ilçede araçlarında yakalandı.
Olay yerinde ve araçta yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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