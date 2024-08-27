Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı

Olay yerinde ve araçta yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kazı yapılan evden ayrıldığı tespit edilen 2 kişi de ilçede araçlarında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden bir kişinin evinin avlusunda, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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